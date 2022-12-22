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الخميس، 22-12-2022 01:05 م

أنباء سيئة عن الحالة الصحية لبيليه

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الوكيل الإخباري - كشف المستشفى، حيث يتلقى أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه العلاج، عن تدهور حالته الصحية في ظل معاناته من مرض السرطان.

وتم نقل بيليه (82 عاما)، الذي استأصل ورما من القولون في أيلول/سبتمبر 2021، لأحد مستشفيات مدينة ساو باولو البرازيلية يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكر بيان أصدره المستشفى في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء: "إن حالة إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو الصحية، الذي يعالج من مرض السرطان، قد تدهورت، وأنها تتطلب مزيدا من الرعاية بسبب معاناته من قصور في الكلى والقلب".

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا": "لايزال المريض في غرفة عادية بالمستشفى، تحت الرعاية اللازمة من الفريق الطبي".

وكتبت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه، على حسابها بتطبيق "إنستجرام" إنه تم تعليق احتفالات عيد الميلاد في المنزل. قررنا مع الأطباء أن من الأفضل لنا، لأسباب مختلفة، أن نبقى هنا بكل الرعاية التي تقدمها لنا هذه العائلة الجديدة بمستشفى أينشتاين!".

وأضافت أن الأسرة سوف تقدم تحديثا عن حالته الصحية الأسبوع المقبل.

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