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الأحد، 15-11-2020 03:09 م

أنباء مدوية عن صفقة كبرى بضم ميسي وراموس دفعة واحدة لهذا الفريق!

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الوكيل الإخباري _ يجهّز مانشستر سيتي عرضاً مغرياً للتعاقد مع النجم العالمي ميسي، ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفي، لتكون مفاجأة مدوية حول إمكانيّة تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، ونجم برشلونة الأرجنتيني  ليونيل ميسي.
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وبحسب صحيفة “روسيا اليوم”، سيتّبع  “السيتي” نفس السياسة في الاتّجاه نحو ضم راموس خلال نفس الفترة، ويدرك مانشستر سيتي بأنّ فرصة التعاقد مع ميسي وراموس في الصيف المقبل هي أنسب وقت، حيث ينتهي عقد الثنائي مع برشلونة وريال مدريد، ولم يجدّد لهما حتّى الآن.

مع الإشارة إلى أنّه يحقّ لميسي  وراموس، التفاوض على البنود الشخصيّة في عقديهما مع أي فريق مطلع العام المقبل، ومن ثمّ الانضمام إليه مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفيّة المقبلة.

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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