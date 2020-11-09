أنباء مطمئنة لريال مدريد بشأن إصابة كريم بنزيما

الوكيل الإخباري _ تلقى ريال مدريد أنباء مطمئنة بشأن إصابة مهاجم الفريق الرئيسي كريم بنزيما خلال مباراة فالنسيا يوم أمس الأحد، والتي انتهت بخسارة الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب ميستايا.





وتعرض بنزيما لإصابة في نهاية المباراة زادت متاعب ريال مدريد، واضطر المدرب زين الدين زيدان لاستبداله والدفع بماريانو دياز، ثم أقحم لوكا يوفيتش أيضاً على أمل تقليص الفارق ومعادلة النتيجة، لكن حال الفريق لم يتغير كثيراً





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريم بنزيما يعاني من حمولة زائدة في العضلات بحسب التشخيص الأولي للأطباء، وبالتالي فإنه لن يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد وبنزيما محظوظان بأن الإصابة جاءت قبل فترة التوقف الدولي، حيث سيخوض الفريق مباراته القادمة بعد أسبوعين، وهو وقت كافي لكي يستعيد اللاعب عافيته ويعود للتشكيلة الأساسية.



يذكر أن بنزيما سجل هدف الريال الوحيد في شباك الخفافيش والذي كان من المفترض أن يأخذ الأمور باتجاه مختلف عما سارت إليه، لكن الأخطاء الفردية من المدافعين كلفت الفريق كثيراً.





المصدر : ملاعب

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