أندية البريميرليج تطارد زياش

الوكيل الإخباري - بدأت إدارة تشيلسي الخطوة الأولى في عملية التخلص من المغربي حكيم زياش، جناح الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



ويرتبط زياش بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025، لكنه يرغب في خطوة تجربة جديدة خارج "ستامفورد بريدج".



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأ نادي تشيلسي مناقشة العروض التي حصل عليها لضم حكيم زياش كما كان متوقعا".



وأضاف: "تحرص العديد من الأندية على التعاقد مع النجم المغربي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية".



واختتم خبير الانتقالات: "حصل تشيلسي على استفسارات من أجل شراء زياش من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأخرى من خارج البريميرليج".



يذكر أن زياش سبق أن ارتبط بالانتقال إلى روما وميلان وبرشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري.

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