أندية السعودية تدخل في سباق مع أرسنال على نجم عربي

الوكيل الإخباري - دخلت أندية الدوري السعودي للمحترفين في الصراع على أحد أهداف أرسنال، من أجل محاولة خطفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويتعلق الأمر بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، الذي يحظى باهتمام كبير من أرسنال.



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أندية من الدوري السعودي تزاحم أرسنال حاليا على الفوز بصفقة بن ناصر.



ويرتبط بن ناصر مع ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027 مع انفتاح النادي الإيطالي على بيعه بسعر 50 مليون يورو.



ولم يفصح الموقع الإيطالي عن هوية الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدمات إسماعيل بن ناصر، لكنه أشار إلى تقدم أرسنال في المفاوضات.



يشار إلى أن بن ناصر تواجد مع أرسنال منذ 2015 وحتى 2017، قبل أن يستقر مع ميلان منذ عام 2019.

اضافة اعلان

ملاعب