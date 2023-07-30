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الأحد، 30-07-2023 03:57 م

أندية المحترفين تتهيأ لمنافسات الدوري

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الوكيل الإخباري -  تتهيأ أندية المحترفين لكرة القدم لمنافسات الدوري لموسم 2023-2024 الذي ينطلق رسميا يوم الخميس المقبل.

ويشارك في الدوري 12 فريقا تدخل منافسات البطولة بأهداف تتراوح بين البحث عن لقب الدوري أو احتلال مركز متوسط أو الحفاظ على المقعد بمصاف أندية المحترفين.

ويشارك في الدوري فرق الفيصلي والرمثا والوحدات والحسين اربد والجليل والأهلي وشباب الأردن وشباب العقبة والسلط وسحاب ومغير السرحان ومعان.
وترى الأندية أن مسابقة الدوري هي البطولة الأهم على الصعيد المحلي، ما يجعلها تتحضر لهذه البطولة التي تشهد إثارة وندية وتستمر لفترة طويلة.

واستثمرت أندية المحترفين، مشاركتها في بطولة الدرع التي اختتمت أخيرا، لتكون بمثابة التحضير والإعداد لبطولة الدوري، حيث تم تعزيز فرق الأندية بلاعبين محليين وأجانب، سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاركة.


وأكد المدير الفني لفريق معان ديان صالح، أن فريقه يخوض منافسات دوري المحترفين بظروف صعبة، في ظل شح الإمكانات المادية، لافتا إلى أن طموح فريقه يتمثل بالحفاظ على مقعد الفريق في مصاف أندية المحترفين أو البحث عن مركز متوسط.

وأشار الى سعي إدارة النادي لتوفير متطلبات الفريق وهذا أمر إيجابي يساعد في تحفيز اللاعبين، لافتا إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستكون شرسة خاصة بين أندية الفيصلي والوحدات والحسين اربد.

واعتبر اللاعب السابق في المنتخب الوطني ونادي الحسين اربد عارف حسين، أن بطولة الدوري لهذا العام ستشهد إثارة وندية أكبر، في ظل دخول الحسين اربد كطرف رئيسي منافس على اللقب.

وأضاف، الفرق أنهت تحضيراتها للبطولة، رغم حالة عدم الاستقرار في بعض الأندية، ولكن ذلك لن يمنع مشاهدة مباريات قوية ومثيرة.

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وتوقع المشجع لفريق الرمثا مصلح فريحات، أن يكون دوري الموسم الحالي الأكثر قوة وإثارة وندية في ظل رغبة عدد كبير من الفرق في المنافسة على اللقب.

 

وأضاف، اعتقد أن لقب الدوري سينحصر بين أندية الفيصلي والرمثا والوحدات والحسين، حيث تمتلك هذه الفرق طموح المنافسة على اللقب، فيما تبحث بقية الأندية عن مركز متوسط في الدوري.

 

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