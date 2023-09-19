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الثلاثاء، 19-09-2023 04:39 م

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

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الوكيل الإخباري - قررت أندية المحترفين تعليق مشاركاتها في منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين، وفق ما أفاد به رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة.

وقال الحوامدة لـ"ملاعب"، إن الأندية قررت تعليق مشاركتها في الجولة القادمة من الدوري وذلك في ظل عدم قدرتها على استكمال المنافسات بسبب الأوضاع المادية وقلة الدعم المقدم للأندية.

وأضاف أن الأندية طالبت في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة.

وأشار الحوامدة إلى أن الأندية أمهلت الاتحاد الأردني لكرة القدم مدة 10 أيام للرد على مطالبها بيد أن الأخير لم يرد على المطالب حتى الآن.

وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.

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ملاعب

 




 

 


 

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