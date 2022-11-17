أنريكي: لست مغرورا.. وسنلعب أمام الأردن بجدية كبيرة

الوكيل الإخباري - عبر لويس أنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي حظي بها وفد بلاده لحظة وصوله إلى الأردن.



وأضاف أنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الأربعاء قبل مواجهة الأردن ودياً اليوم الخميس: "نتطلع للاستمتاع في مباراة اليوم، وسعيد أن نجوم الليجا الإسبانية معروفون لديكم".



وأوضح: "حول تشكيلة مباراة الغد، فالـ 23 لاعباً جميعهم نجوم، وليس الـ 11 لاعباً فقط الذين سيدخلون التشكيلة الرئيسة".



وأكمل: "صرحتً مؤخراً بأنني أفضل مدرب في العالم، وكانت هي عبارة عن مزحة خرجت عن سياقها، وذهب البعض بنعتي بالمدرب المغرور، وأنا لست كذلك على الإطلاق".



وأردف: "أهدافنا في كأس العالم، هي ذات أهداف كافة المنتخبات ذات التصنيف المتقدم دولياً، نسعى لتصدر مجموعتنا والفوز في 7 مباريات وهي التي تفصلنا عن لقب المونديال".



وتابع: "ليست لدي أي معلومات حول مباراة اليوم، ولا أعرف من الذي دعا الآخر ليخوض المباراة اليوم أمام الأردن، وعندما وضعوني في صورة الأمر قلت لهم حسناً لا مانع من لعب المباراة".



وأشار أنريكي إلى أن مواجهة الأردن مهمة وقد شاهدته عندما لعب ودياً أمام كوسوفو التي كانت ضمن مجموعتنا حيث فازوا بهدفين نظيفين وهو ذات الفوز الذي حققناه على كوسوفو.



وبين: "أعرف تماماً أن منتخب الأردن سيلعب بحماس، لذلك سنلعب لقاء اليوم بكل جدية".



وقال: "رصدت منتخب الأردن أمام كوسوفو، ولديهم لاعبين جيدين لكن من مباراة واحدة لا أستطيع الاعتقاد من يستطيع من لاعبي الأردن الاحتراف في الدوري الإسباني".



ميسي



وأكمل: "حدثت خلافات بيني وبين ميسي، وتم حلها، وميسي بالنسبة لي أفضل لاعب في التاريخ".



وحول إصابة موراتا، أجاب أنريكي: "المنتخب لن يغير طريقة لعبه بناء على غياب مهاجم ، لدينا دكة البدلاء ، موراتا لاعب مميز، وسيكون هذا سخيفا أن نغير طريقة اللعب من أجل إصابة لاعب، وهناك لقاء ودي ولا أريد المغامرة بأي لاعب مصاب".



وبين: "أتمنى أن يلعب أنسو فاتي مباراة كاملة، وموضوع الإصابات شيء طبيعي ولا يقلقنا".



وختم: "أنا لا أحب الأسئلة التي تستسفر من لاعب عن المدرب الأفضل، فهو سيختار المدرب الذي يدربه في الوقت الحالي ولن يقول إن المدرب الأفضل هو مدرب آخر".

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