أنس جابر ترتقي مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس

الوكيل الإخباري - تقدمت النجمة التونسية أنس جابر، إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، على حساب الفرنسية كارولين جارسيا التي تراجعت إلى المركز السادس.



ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة اليوم أي تغييرات أخرى في المراكز ال10 الأولى مقارنة بالنسخة السابقة.



وواصلت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك، المتوجة أمس الأحد بلقب بطولة وارسو في بلادها على حساب الألمانية لورا سيجموند، تربعها في صدارة التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني.



وقفزت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المتوجة أمس بلقب بطولة لوزان السويسرية، 12 مركزا لتحتل المركز ال 30 .



وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز ال10 الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الإثنين 31 تموز/يوليو 2023 كما يلي:



البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9490 نقطة



البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة



الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة



الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة



التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4846 نقطة



الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس برصيد 4685 نقطة



الأمريكية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة



التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة



اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط



التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط

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