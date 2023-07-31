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الإثنين، 31-07-2023 04:06 م

أنس جابر ترتقي مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس

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الوكيل الإخباري -  تقدمت النجمة التونسية أنس جابر، إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، على حساب الفرنسية كارولين جارسيا التي تراجعت إلى المركز السادس.

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة اليوم أي تغييرات أخرى في المراكز ال10 الأولى مقارنة بالنسخة السابقة.

وواصلت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك، المتوجة أمس الأحد بلقب بطولة وارسو في بلادها على حساب الألمانية لورا سيجموند، تربعها في صدارة التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني.

وقفزت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المتوجة أمس بلقب بطولة لوزان السويسرية، 12 مركزا لتحتل المركز ال 30 .

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز ال10 الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الإثنين 31 تموز/يوليو 2023 كما يلي:

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9490 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4846 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس برصيد 4685 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط  

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