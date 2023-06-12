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الإثنين، 12-06-2023 03:06 م

أنس جابر تصعد للمركز السادس عالميا

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الوكيل الإخباري - واصلت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك تربعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود النجمة التونسية إلى المركز السادس.

وتوجت شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بعدما تغلبت على التشيكية كارولينا موكوفا (6-2) و(5-7) و(6-4) في المباراة النهائية.

وصعدت النجمة التونسية أنس جابر، التي ودعت منافسات رولان جاروس من دور الثمانية، من المركز السابع إلى السادس على حساب الأمريكية كوكو جوف.

كذلك صعدت الكازاخستانية إيلينا رايباكينا والفرنسية كارولين جارسيا إلى المركزين الثالث والرابع، على الترتيب، بينما تراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا من المركز الثالث إلى الخامس.

وقفزت البرازيلية بياتريز حداد مايا، التي أطاحت بأنس جابر من رولان جاروس قبل أن تخسر أمام شفيونتيك في المربع الذهبي، من المركز ال14 إلى المركز العاشر.

وفيما يلي ترتيب اللاعبات في المراكز ال10 الأولى:

البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 8940 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8012 نقطة

الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5090 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الرابع برصيد 5025 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس برصيد 4905 نقاط

التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 3961 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3435 نقاط

اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3272 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز التاسع برصيد 3102 نقطة

البرازيلية بياتريز حداد مايا في المركز العاشر برصيد 2910 نقاط

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