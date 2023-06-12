أنس جابر تصعد للمركز السادس عالميا

الوكيل الإخباري - واصلت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك تربعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود النجمة التونسية إلى المركز السادس.



وتوجت شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بعدما تغلبت على التشيكية كارولينا موكوفا (6-2) و(5-7) و(6-4) في المباراة النهائية.



وصعدت النجمة التونسية أنس جابر، التي ودعت منافسات رولان جاروس من دور الثمانية، من المركز السابع إلى السادس على حساب الأمريكية كوكو جوف.



كذلك صعدت الكازاخستانية إيلينا رايباكينا والفرنسية كارولين جارسيا إلى المركزين الثالث والرابع، على الترتيب، بينما تراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا من المركز الثالث إلى الخامس.



وقفزت البرازيلية بياتريز حداد مايا، التي أطاحت بأنس جابر من رولان جاروس قبل أن تخسر أمام شفيونتيك في المربع الذهبي، من المركز ال14 إلى المركز العاشر.



وفيما يلي ترتيب اللاعبات في المراكز ال10 الأولى:



البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 8940 نقطة



البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8012 نقطة



الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5090 نقطة



الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الرابع برصيد 5025 نقطة



الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس برصيد 4905 نقاط



التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 3961 نقطة



الأمريكية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3435 نقاط



اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3272 نقطة



التشيكية بترا كفيتوفا في المركز التاسع برصيد 3102 نقطة



البرازيلية بياتريز حداد مايا في المركز العاشر برصيد 2910 نقاط

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