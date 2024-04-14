أنشيلوتي: التأهل على حساب السيتي مرتبطا بأداء اللاعبين في الملعب

الوكيل الإخباري - شدد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على أهمية الفوز 1-0 في مباراتهم ضد مايوركا في الجولة 31 من الليجا. أكد أن المباراة كانت متوقعة وأنهم عانوا من بطء في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن في النصف الثاني.



أبدى أنشيلوتي سعادته بالفوز الصعب، معربًا عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق، وخاصة في ظل صعوبة المباريات على ملعب مايوركا.

أشاد أيضًا بأداء فينيسيوس الذي دخل بديلاً وقدم أداءً جيدًا وخطيرًا، معتبرًا رد فعل الجماهير إشارة لنجاحه.



وتحدث عن حالة اللاعب أنطونيو روديجر، مشيرًا إلى أنه سيكون أساسيًا في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي.

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شدد أنشيلوتي على أن الفوز في مباراة العودة ضد مانشستر سيتي لن يكون بسبب اللياقة البدنية فقط، بل بسبب سلوك اللاعبين وأدائهم على الملعب.

أختتم بتأكيده أن الفوز على مايوركا يقرب ريال مدريد من حصد لقب الليجا، لكنه شدد على أن اللقب لم يحسم بعد.

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