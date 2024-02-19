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الإثنين، 19-02-2024 02:34 م

أنشيلوتي: التعادل خطوة نحو لقب الدوري

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الوكيل الاخباري - يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن التعادل (1-1) ضد رايو فاليكانو، الأحد، ضمن الجولة 25 من الليجا، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، بمثابة خطوة نحو الفوز باللقب.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلاً؛ حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مواجهة سهلة".

وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".

وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المواجهات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالدوري".

وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، والأمور تعقدت".

وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبون، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".

وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن في كامل تركيزنا؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".

وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلاً؛ حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مواجهة سهلة".

وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".

وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المواجهات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالدوري".

وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، والأمور تعقدت".

وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبون، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".

وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن في كامل تركيزنا؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".

وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

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