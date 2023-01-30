أنشيلوتي: برشلونة يقدم أداءً جيداً.. والموسم مازال طويلا

الوكيل الإخباري - أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن اللاعبين قدموا واحدة من أفضل المباريات أمام ريال سوسيداد، والتي انتهت بالتعادل السلبي التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي 2022-2023.



وقال أنشيلوتي، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، "كانت من أفضل المباريات التي لعبناها هذا الموسم، كان من الصعب إجراء تبديلات لأن الجميع كانوا يلعبون بشكل جيد وأجريت التبديلات لإضفاء النضارة، لعبنا بشكل جيد من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".



وأضاف أنشيلوتي، "لم يلعب ريال سوسيداد بالطريقة التي أرادها بسبب ضغطنا الكبير، لعبنا جيداً مع الكرة وبدونها، حصلنا على فرص كثيرة للتسجيل، لكن الحظ لم يحالفنا، هي أمور تحصل أحياناً".





وأوضح مدرب الريال أنه "إذا فزنا الخميس المقبل فسيكون في جعبتنا عدد أكبر من النقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. برشلونة يقدم أداءً جيداً، لكن الموسم طويل".



وتابع، "كان شهر يناير معقداً، لكن الفرق نما كثيراً في هذا المباريات في جميع الجوانب: الهجومية، الدفاعية، الجانب البدني... بدأ الفريق بالتحسن وسيعود لاعبون مصابون هذا الأسبوع. لدينا الثقة الكافية لمواجهة الأشهر المقبلة".



وحسم أنشيلوتى موقف ريال مدريد فى الميركاتو الشتوى الحالى قائلا "السوق الشتوى مغلق من جميع النواحي، الخروج والدخول".



بهذه النتيجة واصل ريال مدريد التواجد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 2 وتسجيل 38 هدفاً وتلقي 16.



بهذه النتيجة منح الفريقان نادي برشلونة هدية جديدة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد انتهاء مباريات الأحد.

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