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الأحد، 14-05-2023 03:47 م

أنشيلوتي: دفعت بالتشكيل الأساسي حتى لا يشتكي أحد!

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الوكيل الإخباري - قال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب انتصار فريقه على خيتافي بهدف نظيف إنه دفع بـ"فريق تنافسي حتى لا يشتكي أحد من أنه يمنح فرصة لفرق تسعى لتجنب الهبوط"، فيما أعلن أن الألماني أنطونيو روديغر سيلعب أساسياً الأربعاء المقبل، أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني: "اللعب بالنار أمر معتاد في هذا العمل، ماذا يمكنني أن أفعل؟ دفعت بفريق تنافسي حتى لا يشتكي أحد من أننا نمنح فرصة لفرق تسعى لتجنب الهبوط".

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وأكد أنشيلوتي أن روديغر سيلعب أساسياً في مواجهة السيتي، وأنه "ليس لديه أدنى شك" في التشكيل الذي سيختاره للقاء.

وعلق أنشيلوتي على جدول المباريات الذي انتقده الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وقال: "غوارديولا اشتكى من أن الجدول مضغوط بشدة، كان علينا أن نلعب بقدر أقل من الراحة في مباراة الذهاب والآن حان دور السيتي في مباراة الإياب، هناك الكثير من المباريات، غوارديولا على حق، ونحن كان علينا أن نلعب مباراة الذهاب يوم الأربعاء".

وتابع: "يشكو جميع المدربين من الجدول ويجب على أحد أن يفعل شيئاً من أجل المستقبل".

 

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