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الخميس، 18-04-2024 03:18 م

أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا

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الوكيل الإخباري - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالعبور للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، بإياب ربع النهائي في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

المباراة اتجهت إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وانتصر الميرنجي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح وسجل روديجر الركلة الأخيرة للملكي.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا يجب أن تعتبر ريال مدريد ميتا أبدًا، لأن الريال لا يموت".

وعن حديثه مع جوارديولا، كشف: "لقد هنأني على التأهل وتمنى لي التوفيق، حيث كان رجلا نبيلا، كما كان دائما".

وأوضح: "لقد دافعنا بشكل جيد جدًا، وبالنسبة لي كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المواجهة، وفي ركلات الترجيح كنا مقتنعين بأننا قادرون على التأهل".

وتابع: "لونين لعب مباراة رائعة، وأراد العديد من اللاعبين تنفيذ ركلات الترجيح".

وأتم: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وتقدمنا في النتيجة، ثم بدأنا نعاني ونقاتل، وكان للسيتي سيطرة أكبر، ونحن دافعنا بشكل كبير جدًا".

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

ومن المُقرر أن يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي، والذي حسم التأهل على حساب آرسنال.

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