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الخميس، 30-03-2023 12:08 م

أنشيلوتي غاضب بسبب مودريتش

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الوكيل الإخباري - أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن غضبه بسبب تصرف يتعلق بالكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الميرنجي.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد طلب من منتخب كرواتيا عدم مشاركة مودريتش في مباريات كاملة أثناء التوقف الدولي الأخير.

لكن شارك مودريتش أساسيا في مباراتين وأكملهما بشكل شبه كامل مع منتخب بلاده، حيث تم استبداله مرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، والأخرى في الدقيقة 84.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي كان غاضبا للغاية من تصرف كرواتيا، وقال لنجله دافيد عدة مرات: "لم يهتموا بنا في كرواتيا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة على الميرنجي بهدف دون رد أحرزه إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، بالخطأ في مرماه.

ويعد لوكا مودريتش من اللاعبين الأساسيين في حسابات كارلو أنشيلوتي، لذا ينوي الاعتماد عليه في الجزء الحاسم من الموسم الحالي.

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