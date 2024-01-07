أنشيلوتي يبلغ كيبا ولونين بمفاجأة

الوكيل الإخباري - اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرارًا مفاجئًا بشأن مركز حراسة المرمى في الميرنجي هذا الموسم.



وكان أنشيلوتي قال، في مؤتمر صحفي، قبل إجازة رأس السنة إنه سيختار حارسًا أساسيًا لريال مدريد، بدءًا من السوبر الإسباني.



لكن وفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنشيلوتي غيّر قراره، كما أن فكرة اختيار حارس أساسي للميرنجي لم تعد موجودة في ذهنه.



وأشارت إلى أن أنشيلوتي أبلغ كيبا أريزابالاجا وأندري لونين بأنه قد يكون هناك تناوب بين الحارسين كل أسبوع، بناءً على معيار الأفضلية.



ويرى أنشيلوتي أن هذا القرار يمنح الحارسين حافزا يوميا للعمل بأفضل مستوى ممكن.



وكشفت الشبكة الإسبانية أن هوية الحارس الأساسي في السوبر الإسباني لا تزال غامضة حتى الآن.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية.

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