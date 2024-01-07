الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تربية بصيرا تكرم المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

التربية توضح حول موعد دوام المدارس

التربية توضح حول امتحان الحاسوب للتوجيهي

بيان صادر عن لجان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

الخريشه: الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا قادرا على القيام بمهامه الدستورية

أكاديميون أردنيون يؤكدون عبور طريق الإيلاف القرشي من العقبة

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يسلط الضوء على الدور الأردني في أحداث غزة خلال فعالية كبرى في مخيم الزرقاء"

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

آل البيت تفوز بمشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي

عاجل

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

الأحد، 07-01-2024 04:23 م

أنشيلوتي يبلغ كيبا ولونين بمفاجأة

12024711637768121702


الوكيل الإخباري - اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرارًا مفاجئًا بشأن مركز حراسة المرمى في الميرنجي هذا الموسم.

وكان أنشيلوتي قال، في مؤتمر صحفي، قبل إجازة رأس السنة إنه سيختار حارسًا أساسيًا لريال مدريد، بدءًا من السوبر الإسباني.

لكن وفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنشيلوتي غيّر قراره، كما أن فكرة اختيار حارس أساسي للميرنجي لم تعد موجودة في ذهنه.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي أبلغ كيبا أريزابالاجا وأندري لونين بأنه قد يكون هناك تناوب بين الحارسين كل أسبوع، بناءً على معيار الأفضلية.

ويرى أنشيلوتي أن هذا القرار يمنح الحارسين حافزا يوميا للعمل بأفضل مستوى ممكن.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن هوية الحارس الأساسي في السوبر الإسباني لا تزال غامضة حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120247123257891868251

مبابي يواجه اتهامات بالكذب

120247122617634946913

برشلونة يقرر التحرك نحو هدف السيتي وباريس

120247114329692539473

ريال مدريد يساعد بايرن على ضرب برشلونة

120247112847854047709

نجم يونايتد السابق يعرض نفسه على برشلونة

12024711166150326637

صفقة كاميرونية على رادار أبها

120247103620277215786

القيمة السوقية للنشامى بالمرتبة الخامسة عربيا

أخبار متعلقة
120247102538643707015

خوسيلو يبدي رأيه في جولر

12024794630621879120

أنشيلوتي يكشف موقف كامافينغا من كأس السوبر الإسباني

1202479226105313777

بكلمات حماسية.. كورتوا يعلن آخر تطورات إصابته

1202479018228660519

رصاصة خامسة في قلب ريال مدريد

12024616716389602400

ريال مدريد ينعى أسطورة الكرة العالمية

120246111936658795578

ديربي السوبر الإسباني يعيد ذكرى طرد فالفيردي المثير للجدل