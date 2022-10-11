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الثلاثاء، 11-10-2022 01:15 م

أنشيلوتي يحسم أمر بنزيما في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أنهى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الجدل حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق وأكد على اختياره كأساسي أمام شاختار، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي تقام في بولندا إن "بنزيما بحالة جيدة، من الواضح حتى الآن أنه سيبدأ المباراة، لأنه حصل على راحة مثل توني كروس وميندي".

مضيفا: "يجب الانتظار لمران اليوم من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الذي شاركوا أمام خيتافي".

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وأشار: "من المهم اختيار التشكيل المثالي للفوز بمواجهة شاختار. المباراة مهمة من أجل حسم التأهل لثمن النهائي".

وأقر المدرب بأن مثل هذه القرارات صعبة، لأنها تخلق حالة من الاستياء والغضب بين اللاعبين.

وتابع: "مسألة التدوير صعبة، كل لاعب يغضب على طريقته، ولكن في هذه المجموعة، رد فعل الجميع إيجابي، هم يغضبون لأنهم يرغبون في المشاركة، هذا أمر طبيعي، ورد الفعل يكون بالتركيز أكثر في التدريبات".

وأكمل: "اللاعبون يحترمون القرارات التي اتخذها، أقول لهم دائما، احترم الشخص رغم أنك قد تغضب منه كمدرب".

ولفت: "شاختار يعمل وسط صعوبات بالغة، نتضامن معهم ونحترمهم، هدفنا موصلة عزف نغمة الانتصارات للجولة الرابعة تواليا ومن ثم حسم التأهل".

 

ملاعب

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