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الأحد، 05-11-2023 02:33 م

أنشيلوتي يحمل خبراً ساراً لجماهير الريال

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الوكيل الإخباري - أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضم لاعب وسط التركي أردا غولر لأول مرة في قائمة الفريق الملكي وذلك لمواجهة رايو فاييكانو اليوم الأحد.

ولم يتمكن غولر المنضم الصيف الماضي للريال من المشاركة مع الفريق حتى الآن بسبب تعرضه لإصابتين. وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة فاييكانو قال أنشيلوتي: "غولر بدأ هذا الأسبوع في المشاركة بالتدريبات الجماعية وتعافى، ينقصه اللعب، سوف يكون في قائمة مباراة اليوم".

وتابع: "سيحظى بدقائق لعب تدريجياً مع اتباع خطة محددة ليستعيد لياقته، الأهم هو أنه تدرب مع باقي الفريق وأظهر مهاراته". وتعرض غولر لإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد للموسم استلزمت خضوعه لعملية جراحية وبعدما أصبح قريباً من العودة للملاعب تعرض لإصابة عضلية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. وعن إمكانيات غولر قال أنشيلوتي اليوم: "إنه لاعب مهاجم يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة ومهاجم في العمق وجناح أيمن . إذا لعبت بلاعب وسط يمكنه التحرك في ثلاثة مراكز فإنه سيلعب حسب احتياجات المباراة".

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