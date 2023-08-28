أنشيلوتي يخمد ثورة كروس ومودريتش

الوكيل الإخباري -يحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، السيطرة على غرفة الملابس في النادي الملكي، خلال الموسم الحالي.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن توني كروس ولوكا مودريتش، فقدا مكانهما في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، لذا قرر أنشيلوتي عقد "جلسة مصارحة" مع الثنائي لتجنب أي غضب محتمل.



وأشارت إلى أن هذه ليس الواقعة الأولى لأنشيلوتي في ريال مدريد التي يتحدث خلالها مع لاعبين أساسيين بشأن خسارة مراكزهم.



وكشفت أنه في صيف 2022، تحدث أنشيلوتي مع الثلاثي كروس، وكاسيميرو، ومودريتش في لوس أنجلوس.



وحينها، قال إن عليهم الدخول في مداورة والسماح للاعبين مثل تشواميني، وفيدي فالفيردي، وكامافينجا بالحصول على بعض الدقائق.



لكن الوضع والخطط في الصيف الماضي تغيرت على الفور؛ لأن البرازيلي كاسيميرو قرر بعدها الرحيل إلى مانشستر يونايتد.



وكرر أنشيلوتي نفس الجلسة في الصيف الحالي مع كروس ومودريتش، وأبلغهما أنهما أمام تغيير أجيال إجباري، لكنهما سيستمران في الحفاظ على مكانتهما في الفريق.



ووعد أنشيلوتي، الثنائي كروس ومودريتش بزيادة الدقائق التي سيحصلون عليها، عندما يبدأ الضغط في جدول المباريات ويخوض ريال مدريد مواجهتين كل أسبوع.



وذكرت أن هذا الأمر ليس سهلا أن يتم تقبله من أي لاعب كرة قدم، لا سيما إذا كان لديهم تاريخ كبير، إلا أن أنشيلوتي أبلغ كروس ومودريتش أنه سيعتمد عليهما هذا الموسم لكن في دور مختلف.

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