أنشيلوتي يزف الخبر الأسعد لجماهير ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن استعداد إيدير ميليتاو، مدافع الفريق، للمشاركة في المباراة المقبلة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ما يشكل خبرًا سارًا لجماهير الفريق الملكي.



أكد أنشيلوتي في تصريحات للصحافي فابريزيو رومانو عبر تطبيق "إكس": "ميليتاو جاهز للمشاركة. تذكروا عندما قمت بالدفع بسامي (خضيرة) في نهائي دوري الأبطال، والذي كان قد عاد للتو من إصابة، ولم يلعب أي دقيقة".



وأضاف: "ميليتاو يشعر بحالة جيدة. قد لا يكون قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة، لكن أعتقد أنه يمكنه المشاركة في اللقاء بأداء جيد".



يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافس له برشلونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

اضافة اعلان

ملاعب