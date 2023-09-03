الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة للمواطنين: اتبعوا هذه الطرق لمنع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

هام من الأمن العام لطلبة المدارس

126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء

تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

صدور إرادة ملكية سامية

تراجع أسعار الماس الخام في العالم

الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول - صور

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

الأحد، 03-09-2023 03:15 م

أنشيلوتي يستثني بيلينجهام من خطته

920233105337552918493 (1)


الوكيل الإخباري - يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لتنفيذ إستراتيجية مختلفة في صفوف الميرنجي عقب التوقف الدولي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، ينوي أنشيلوتي إجراء تغيير كبير على تشكيل الملكي عقب انتهاء التوقف الدولي، بعد أن حقق 4 انتصارات في أول 4 جولات.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي سيطبق نظام المداورة على الفور عقب التوقف الدولي، لا سيما في خط وسط الفريق الذي يضم العديد من العناصر المميزة، مثل إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وداني سيبالوس وجود بيلينجهام.

اضافة اعلان

 

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن أنشيلوتي يريد من خلال هذا النظام الحفاظ على حماس لاعبيه والإيقاع الخاص بهم في المباريات مع خوض لقاء كل 3 أيام.

وذكرت الشبكة الإسبانية، أن بيلينجهام خارج أي نوع من النقاش لدى أنشيلوتي وحتى نظام المداورة، لن يطبق عليه في تشكيل ريال مدريد، بسبب دوره المهم في حسم المباريات خلال أول 4 جولات.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023316215631656244 (1)

سحب قرعة دور الـ32 بكأس الأردن لكرة القدم

9202331663287155207

تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

920233135852821171648

ليون يستضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الليلة

920233135251227113656

برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا في الدوري الإسباني الليلة

920233134338760289894 (1)

قمة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة

920233115315451939018

ميدفيديف إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة

أخبار متعلقة
920233102037361547674

شكوك وجدل حول هدف ريال مدريد في خيتافي

920232143817249751740

ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافي اليوم

82023811219128540060

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي

82023810925387210552

رئيس ريال مدريد يحدد موعد رحيله عن النادي

820237144834320313209

بانتظار إشارة.. ريال مدريد يحدد قيمة أول عرض لضم مبابي

8202359141768937107

مدريد يحدد موعد ظهور مبابي بالرقم 9