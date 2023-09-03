أنشيلوتي يستثني بيلينجهام من خطته

الوكيل الإخباري - يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لتنفيذ إستراتيجية مختلفة في صفوف الميرنجي عقب التوقف الدولي.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، ينوي أنشيلوتي إجراء تغيير كبير على تشكيل الملكي عقب انتهاء التوقف الدولي، بعد أن حقق 4 انتصارات في أول 4 جولات.



وأشارت إلى أن أنشيلوتي سيطبق نظام المداورة على الفور عقب التوقف الدولي، لا سيما في خط وسط الفريق الذي يضم العديد من العناصر المميزة، مثل إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وداني سيبالوس وجود بيلينجهام.

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وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن أنشيلوتي يريد من خلال هذا النظام الحفاظ على حماس لاعبيه والإيقاع الخاص بهم في المباريات مع خوض لقاء كل 3 أيام.



وذكرت الشبكة الإسبانية، أن بيلينجهام خارج أي نوع من النقاش لدى أنشيلوتي وحتى نظام المداورة، لن يطبق عليه في تشكيل ريال مدريد، بسبب دوره المهم في حسم المباريات خلال أول 4 جولات.

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