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السبت، 16-09-2023 11:17 ص

أنشيلوتي يطلب ود ديبالا

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديفنسا سنترال أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة "الميرينغي" التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لتعزيز خط الهجوم، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت الصحيفة الإسبانية المقربة من ريال مدريد: "يستكشف ريال مدريد جميع الخيارات في سوق الانتقالات ولا يستبعد أي سيناريو.. أسماء كثيرة على الأجندة وتحركات افتراضية لعام 2024 لتعزيز خط الهجوم".

وتابعت: "من بين الأسماء المطروحة باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي، حيث هناك بند بقيمة 12 مليوناً للتعاقد مع الأرجنتيني في السوق الشتوية تم تفعيله، وهذه المرة لدى فلورنتينو بيريز فرصة الحصول على اللاعب".

وذكرت أن المدرب الإيطالي أعطى موافقته على التوقيع مع نجم "الذئاب"، معتبراً أنه سيعزز خط هجوم ريال مدريد. إلا أن النادي الأبيض ليس مقتنعاً تماماً بإعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية.

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