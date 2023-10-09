أنشيلوتي يظهر العين الحمراء لنجوم ريال مدريد

الوكيل الإخباري - وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تحذيرا لنجوم الميرنجي قبل الذهاب إلى فترة التوقف الدولي.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أصبح أنشيلوتي حازما في التعامل مع نجوم ريال مدريد داخل وخارج غرفة الملابس.



وأشارت إلى أن شخصية كارلو أنشيلوتي أصبحت أكثر صرامة، لأنه لا يريد وقوع ريال مدريد في أخطاء أخرى.



وأوضحت: "أنشيلوتي قلق من اللاعبين الذين يجهدون أنفسهم بشدة، حيث إنه لا يريد المزيد من الإصابات، بعد أن خسر 8 لاعبين خلال شهرين فقط".



وقال أنشيلوتي لنجوم ريال مدريد بنبرة تحذيرية: "يجب على اللاعبين أن يقيموا أنفسهم بشكل شخصي.. لن أتحدث مع أحد في المنتخبات. إذا كان اللاعب متعبا، يجب أن يتحدث مع مدربه في المنتخب لمعرفة إذا كان يحتاج إلى راحة".



وذكرت "ديفنسا سنترال" أن أنشيلوتي يخشى أن يتعرض الفريق للإصابات قبل أيام من خوض الكلاسيكو أمام برشلونة بالدوري (28 من الشهر الجاري) عقب انتهاء التوقف الدولي.

اضافة اعلان

ملاعب