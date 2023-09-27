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الأربعاء، 27-09-2023 02:02 م

أنشيلوتي يعلق تجديد عقده مع مدرب ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - أعرب الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بقيادة الفريق الملكي، مشيرا إلى أن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن تجديد عقده.

ويرتبط كارلو أنشيلوتي (64 عاما) بعقد مع نادي ريال مدريد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي (2023-2024)، واقترن اسمه بتولي مهام تدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة "الميرنغي" أمام ضيفه لاس بالماس في الجولة السابعة للدوري، عن تجديد عقده: "أنا سعيد هنا، لكن لدينا الوقت، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي"، مضيفا: "نحن نركز على المباريات".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "الانتقادات جزء من وظيفة المدرب، عندما تكون مدربا لفريق ريال مدريد فمن الطبيعي أن تتلقى انتقادات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، هذا لا يؤثر علي".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "يجب أن أقوم بنقد ذاتي لتقييم ما كنا نفعله بشكل جيد والأشياء السيئة التي فعلناها ضدّ نادي أتلتيكو مدريد (في المباراة الماضية)، وهي قليلة، تقييمي مختلف عما يمكن أن يفعله أي شخص آخر".

وتعرض نادي ريال مدريد لهزيمة ساحقة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (1-3) في "الديربي" الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة للدوري، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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