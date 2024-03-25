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الإثنين، 25-03-2024 03:09 م

أنشيلوتي يعلق عن حسم ريال مدريد صفقة مبابي

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الوكيل الإخباري - أدلى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بتصريحات مثيرة عن تعاقد النادي الإسباني مع كيليان مبابي في الصيف المقبل.

وجاء الاتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.

ويأتي قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، في الوقت الذي قدم له باريس سان جيرمان أكثر من عرض، ليصل راتبه حال وافق على التجديد لـ100 مليون يورو سنويا.

ويحق لمبابي منذ شهر يناير الماضي، التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وسيحصل كيليان مبابي بحسب التسريبات على راتب سنوي قريب مما يحصل عليه الثنائي فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، خاصة أنهما يحصلان على 13 مليون يورو.

وأدرج ريال مدريد مكافأة في عقد مبابي تبلغ 100 مليون يورو، سيتم دفعها على 5 أقساط لمدة 5 سنوات طوال مدة تعاقده.

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وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية نقلها فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس": "‏سعيد بأن مبابي سيكون في فريقك الموسم المقبل؟ أنا سعيد بتواجدي في ريال مدريد، الشيء المهم هو ريال مدريد".

ومن المقرر أن يعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي قبل بطولة اليورو في يونيو المقبل.

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