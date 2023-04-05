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الأربعاء، 05-04-2023 12:40 م

أنشيلوتي يغير عادته لخداع تشافي في الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تغيير إحدى عاداته قبل مواجهة برشلونة، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان أنشيلوتي معتادًا على قول مؤشرات عن التشكيل الأساسي للمرينجي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، كما كان يبلغ اللاعبين المشاركين في المباريات مبكرًا.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قال أنشيلوتي لنجله دافيد خلال آخر مران قبل الكلاسيكو، إنه لن يقدم أي مؤشرات حول التشكيل الأساسي لريال مدريد، اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن أنشيلوتي قرر تغيير عادته للحفاظ على السرية، وإحداث الحيرة لمن يحاول تخمين التشكيل الأساسي، خصوصًا تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي يبدو أنه فهم أسلوب المدرب الإيطالي جيدًا، وحقق 3 انتصارات متتالية في الكلاسيكو.

وأوضحت أن أنشيلوتي قرر بدقة من سيشارك في مباراة الغد، لكنه لم يخبر اللاعبين أيضًا لتجنب إصابة الآخرين بالاسترخاء، في الوقت الذي يريد فيه المدرب المخضرم الحفاظ على الحماس الذي تولد لدى اللاعبين، عقب الفوز الكبير على بلد الوليد في الدوري الإسباني (6-0).

وفاز برشلونة على غريمه الأزلي ريال مدريد ذهابًا في كأس ملك إسبانيا (1-0)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي.

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