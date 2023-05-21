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الأحد، 21-05-2023 11:40 ص

أنشيلوتي يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الريال بعد الخسارة أمام السيتي

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الوكيل الإخباري -  تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن آخر تحضيرات الملكي لمواجهة فالنسيا الأحد في الجولة 35 من الدوري، وعن تفاصيل اجتماعه مع فلورنتينو بيريز رئيس "الميرينغي".

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر التقديمي لمباراة الريال وفالنسيا "ريال مدريد يحتاج إلى مهاجم جديد؟ ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن الموسم المقبل".

وتابع "تحدثنا إلى النادي، لكن في الوقت الحالي نقيم ما حدث الأربعاء فقط (الخسارة أمام مانشستر سيتي)، ونتحدث بالفعل عن المستقبل، لكن الوقت ليس مناسبا الآن".

وعن الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من المسابقة القارية، قال أنشيلوتي: "مباراة مانشستر سيتي كانت سيئة، إننا نتألم، الموسم الحالي جيد، لكن الموسم الماضي لا ينسى".

ونوه "كنا قادرين على اللعب بشكل أفضل، ولسنا راضين عن أدائنا في الدوري (الذي حسمه برشلونة مبكرا في الجولة الماضية)، لكننا قاتلنا حتى النهاية في المسابقات الأخرى وحصدنا 3 ألقاب".

وعن مستقبله مع ريال مدريد، علق المدرب الإيطالي: "لقد عقدت اجتماعا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأعرب عن دعمه، ونحن نحافظ على اتفاقنا للمضي قدما والقيام بأشياء جيدة".

وأشار "هل ضمن لك ريال مدريد أنك ستفي بعقدك حتى النهاية (في 2024)؟ نعم، وسأحافظ على حماسي الذي كنت عليه عندما وصلت هنا".

وشدد أنشيلوتي "الحماس يزداد عقب الهزائم، ولا شك أن حلم التواجد في ريال مدريد يجعلك دائما تقدم أقصى ما لديك".

واستطرد "عرض منتخب البرازيل؟ الجميع يعرف وضعي جيدا.. لدي عقد مع الريال حتى عام 2024 وأريد الاستمرار".

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