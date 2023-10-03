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الثلاثاء، 03-10-2023 03:21 م

أنشيلوتي يكشف حقيقة خلافه مع مودريتش

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الوكيل الإخباري - أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة نابولي في دوري الأبطال، أنه ليس لديه مشاكل مع الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، وأن قراره كان فنياً.

قال في مؤتمر صحافي: "من المدهش للغاية ألا يكون لمودريتش نفس الدور الذي كان لديه في الماضي، ولكنه لعب أول مباراة في "التشامبيونز" و"الديربي" أمام أتلتيكو مدريد.

ببساطة المنافسة في الملعب مرتفعة للغاية، أحياناً قد يحدث أن يكون على مقاعد البدلاء، ليس لدي مشكلة معه وهو ليس لديه مشاكل معنا، أكن له احتراماً كبيراً، ولكن أحيانا علي اتخاذ قرارات صعبة.

وأضاف: "ليس هناك شيء جديد، قرار فني في هذين المباراتين ويمكن تغييره، في يوم هناك مودريتش وفي يوم آخر  كروس، وفي يوم آخر هناك كامافينغا، كل مباراة هناك أحد يمكنه البقاء على مقاعد البدلاء".

وعن مواجهة نابولي، قال: "نلعب أمام أحد أفضل فرق إيطاليا، يحتفظ بنفس بنيته، ستكون مباراة تنافسية ومتكافئة وبأجواء شديدة وعلينا لعب مباراة جادة ومحاولة فعل ما فعلناه في جيرونا".

وعن التشكيل الأساسي، قال: "هناك شكوك أكثر بالنسبة لكم مقارنة بي، الأمر واضح بالنسبة لي، تعافى ميندي، ندافع بشكل جيد وهذا أهم شيء بالنسبة لي، لأنه لو لم تدخل شباكنا أهدافاً، فستسنح لنا فرصاً".

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