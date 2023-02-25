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السبت، 25-02-2023 12:18 م

أنشيلوتي يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - قال مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إنه واثق من بقائه مدربا للنادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من تأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية استضافة جاره أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ضمن المرحلة الـ23 من الدوري: "أعتقد (سأبقى)، أنا هادئ تماما".

وأوضح المدرب الإيطالي الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2024 "لست مضطرا لتجديد عقدي، أنا موجود. علي أن أفعل شيئا واحدا فقط، الفوز بالمباريات".

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وأردف قائلا "سنبذل كل طاقاتنا من أجل ذلك، ليس لدي إجابة على (لماذا ريال مدريد أكثر نجاحا في أوروبا)".


ولم يتحلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز دائما بالصبر مع المدربين، لكن بعد فوز الفريق على مضيفه ليفربول الإنجليزي 5-2 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، شعر أنشيلوتي بارتياح.


ويولي ريال مدريد اهتماما تاريخيا لنجاحاته الأوروبية أكثر من الإنجازات المحلية، حيث توج 14 مرة بدوري الأبطال (رقم قياسي).

وفي العقد الماضي، رفع ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، فيما توج بالدوري الإسباني ثلاث مرات فقط في الفترة نفسها.


على النقيض من ذلك، فاز الغريم التقليدي برشلونة بالمسابقة القارية العريقة مرة واحدة في عام 2015، وعانى الأمرين أوروبيا منذ ذلك الحين آخرها خروجه من المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمس الخميس على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

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