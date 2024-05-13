أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن حظوظ لاعب الوسط المصاب الفرنسي أوريليان تشواميني، ما زالت قائمة للمشاركة مع النادي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.



وتعرض تشواميني لإصابة قوية خلال مواجهة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال ليضطر أنشيلوتي لاستبداله مطلع الشوط الثاني.



وشوهد الدولي الفرنسي أمس الأحد وهو يتمشى باستخدام عكازين في شوارع مدريد خلال مشاركته في احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين عن حظوظ تشواميني للمشاركة في نهائي دوري الأبطال المقرر على ملعب "ويمبلي" في لندن في الأول من يونيو المقبل: "ليس لديه الكثير من الفرص، لكن ليس من المستبعد مشاركته في النهائي".



وتابع "الآن لديه أسبوع مهم، قدمه لا تؤلمه كثيرا، أعتقد أنها (الإصابة) مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرض لها في قدمه (تعرض لإصابة في قدمه في أكتوبر الماضي أبعدته عن الملاعب ستة أسابيع)".



وأكد المدرب الإيطالي "لم يتم استبعاد تشواميني، يمكنه العودة للنهائي".

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