أنشيلوتي يكشف موقف كامافينغا من كأس السوبر الإسباني

الوكيل الإخباري - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة أراندينا في بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء السبت.



وتم استبدال كامافينغا في مواجهة الفريقين أمس، وشوهد اللاعب الفرنسي وهو يتحدث مع مدربه ثم ذهب مع طبيب الفريق لغرفة تغيير الملابس؛ وهو ما أثار قلق الجمهور على اللاعب العائد للتو من إصابة طويلة.



وتلاقى الفريقان في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كامافينغا جاهز لبطولة كأس السوبر الإسباني".



وأضاف: "لقد تعرض لضربة في ظهره خلال أحداث الشوط الأول، لكن ركبته كانت بخير، هذا شيء جيد جدًا بالنسبة لنا، سيكون متاحًا للمباريات المقبلة".



وتعرض كامافينغا للإصابة يوم 15 نوفمبر الماضي، رفقة المنتخب الفرنسي، في تدخل مع زميله عثمان ديمبلي، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.



وأعلن ريال مدريد حينها حاجة كامافينغا للغياب عن الملاعب لمدة شهرين، ولكنه شارك أمس مع الفريق، مثل حالة فينيسيوس جونيور الذي شارك، يوم الأربعاء، أمام ريال مايوركا مع تقليص مدى تعافيه من الإصابة.



موعد بطولة السوبر الإسباني



ويستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 10 يناير، في البطولة التي ستقام في السعودية.



وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.



وتشارك في البطولة أندية: برشلونة بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وأتلتيكو مدريد ثالث الليغا، بالإضافة إلى أوساسونا وصيف الكأس.



وسيلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مع المتأهل من لقاء برشلونة ضد أوساسونا في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد 14 يناير.

اضافة اعلان

ملاعب