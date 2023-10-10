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الثلاثاء، 10-10-2023 03:07 م

أنشيلوتي يوافق على بيع نجم ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - وافق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على بيع أحد لاعبي الميرنجي إلى يوفنتوس، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وسبق أن حاول يوفنتوس، الحصول على توقيع لوكاس فاسكيز ظهير الميرنجي، في صيف 2023، لكن تمسك ريال مدريد باستمراره.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن يوفنتوس جدد اهتمامه بالتوقيع مع لوكاس فاسكيز في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرتبط لوكاس فاسكيز بعقد مع ناديه ريال مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي وافق على رحيل فاسكيز، لكن مجلس إدارة الميرنجي، اشترط الحصول على 8 ملايين يورو.

وأوضحت أن الريال اشترى عقد فينيسيوس توبياس كاملا، وسيصبح لاعبا في الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، ليكون بديلا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.

وتابعت "فاسكيز يدرك أن شراء توبياس أو التعاقد مع ظهير أيمن آخر في الشتاء، سيقلل فرص مشاركته مع الفريق".

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