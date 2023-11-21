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الثلاثاء، 21-11-2023 04:01 م

أنشيلوتي يوافق على تدريب منتخب البرازيل

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الوكيل الإخباري - وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بشكل نهائي على تدريب منتخب البرازيل، بداية من الصيف المقبل.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2022.

وبحسب شبكة "UOL" البرازيلية، فإن مصدر داخل الاتحاد البرازيلي، أكد أن أنشيلوتي وقع بالفعل على عقود تدريب السليساو، على أن يتولى المسؤولية بداية من الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد باحتمالية قيام أنشيلوتي بتمديد عقده مع الريال لمدة موسم جديد.

وحاول الاتحاد البرازيلي، التعاقد مع أنشيلوتي عقب رحيل تيتي بخروج منتخب السيليساو من ربع نهائي مونديال قطر، لكن ريال مدريد تمسك بالمدرب الإيطالي.

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وتولى أنشيلوتي قيادة ريال مدريد في ولايتين من 2013 حتى 2015، ومنذ 2021 وحتى الآن.

يشار إلى أن منتخب السامبا يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا في الصيف المقبل.

 

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