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الإثنين، 15-04-2024 03:35 م

أهداف برشلونة تجدد الشكوك حول دوناروما

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الوكيل الإخباري - جدد نادي برشلونة، الشكوك حول جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، قبل لقاء الفريقين، غدا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن دوناروما سيكون تحت المجهر في ملعب مونتجويك، بعدما تسبب في أهداف برشلونة خلال مباراة الذهاب بحديقة الأمراء.

وأضافت أن الحارس الإيطالي كان يعيش فترة رائعة، لكن ليلة الخسارة أمام برشلونة أثارت الشكوك مجددا حول تطور مستواه مع الفريق.

وأشارت إلى أن المدربين السابقين لباريس سان جيرمان، جالتيه وبوكيتينو سعيا كثيرا لإيجاد حل لأخطاء دوناروما.

ونوهت أن المحيطين بدوناروما يحاولون فصله عن الأجواء المثيرة منذ الأربعاء الماضي، ليكون جاهز ذهنيا لتقديم أداء قوي في معقل البارسا.

وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى اختلاف كبير بين مستوى دوناروما في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وتابعت بأن معدل تصديات دوناروما في الدوري الفرنسي بلغ 81.63% مقابل 71.4% في دوري الأبطال، أما تجنب الأهداف المتوقعة فالفارق كبير (11.11) في الدوري مقارنة ب 0.01 بالسالب في دوري الأبطال.

وذكرت "ليكيب" أن دوناروما يلجأ للكرات الطويلة التي لا يفضلها إنريكي في دوري الأبطال بنسبة 28.3% مقابل 16.7% في الدوري الفرنسي.

وختمت تقريرها بأن بورخا ألفاريز مدرب حراس باريس، يحاول منذ بداية الموسم أن يعلم دوناروما، أساليب جديدة، وسيتم تحذيره من الركلات الركنية في لقاء الإياب أمام برشلونة.

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