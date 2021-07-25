أهداف كثيرة وتألق الكبار في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم للسيدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتصدرت نجمة المنتخب الكندي ونادي مانشستر سيتي جانين بيكي المشهد في مباراة منتخب بلادها أمام تشيلي، عندما سجلت هدفين وأهدرت ركلة جزاء في المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الثاني من مباريات المجموعة "E" في منافسات كرة القدم النسوية لأولمبياد طوكيو "2020"، والتي انتهت بفوز الكنديات بهدفين لهدف.وبدورها قادت مهاجمة مانشستر سيتي الأخرى ألين وايت منتخب بريطانيا لتصدر المجموعة ذاتها بعدما سجلت هدف منتخب بلادها الوحيد في مباراتهم مع اليابان، لترفع البريطانيات رصيدهم لـ "6" نقاط، وبفارق نقطتين عن كندا الوصيفة، أما اليابان فتحل ثالثة بنقطة وحيدة وتشيلي أخيرة بدون نقاط.وفي المجموعة "F" تعادل عملاقا المجموعة البرازيل وهولندا بثلاثة أهداف لمثلها، في مواجهة مثيرة للغاية، أما النتيجة الأكثر إثارة فقد كانت تعادل الصين وزامبيا بـ "4" أهداف لمثلها حيث سجلت أهداف الصين لاعبة باريس سان جيرمان وانغ شوانغ، بينما سجلت باربارا باندا هاتريك جديد لزامبيا، لتتقاسم البرازيل وهولندا الصدارة بـ "4" نقاط، بينما تحل زامبيا والصين بالمركز الثالث بنقطة لكل منهما.وفي المجموعة "E" عجزت سمانثا كير عن تسجيل هاتريك بعد أن أهدرت ركلة جزاء في المباراة التي خسرها منتخب بلادها أستراليا من السويد بنتيجة "4/2"، فيما عادت الولايات المتحدة للطريق الصحيح وهزمت نيوزيلندا بنتيجة (6/1)، لتتقاسم المركز الثاني مع أستراليا بـ "3" نقاط لكل منهما خلف السويد المتصدرة بالعلامة الكاملة من انتصارين.