أهلي جدة يحصل على موافقة نجم نابولي

الوكيل الإخباري - بات نادي أهلي جدة السعودي، قريبا من الحصول على خدمات نجم نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويدور الأمر حول البولندي بيوتر زيلينسكي نجم نابولي، والذي وافق على الانتقال لصفوف أهلي جدة في الموسم الجديد.



وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا "زيلينسكي أعطى الضوء الأخضر بشأن ترحيبه باللعب في أهلي جدة".



وتابع رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "المفاوضات مستمرة بين أهلي جدة ونابولي".



ونوه "هناك عرض رسمي من أهلي جدة منذ الأحد الماضي، والفريق السعودي يضغط بقوة لحسم الصفقة في أقرب وقت".



ويرتبط اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي، البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

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