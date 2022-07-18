الإثنين 18-07-2022
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الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة جماعية مسلحة في معان
الجرائم الإلكترونية تحذر من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني
الشبول يتفقد المستشفيين الميدانيين في عمان واربد
الامن يضبط سائق مركبة ظهر بفيديو على مواقع التواصل - فيديو
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السوق المفتوح يقدم أفضل خدمات التعليم والتدريب والدروس الخصوصية
البنك العربي يتيح لعملائه الحصول على تقاريرهم الائتمانية عبر تطبيق عربي موبايل
اتحاد المصارعة يواصل تحضيراته لدوري الأندية والمراكز 2022
بنك الأردن وتكية أم علي يواصلان توحيد جهودهما للعام الرابع على التوالي
كورونا
كورونا
دراسة تقيس انتشار كورونا بواسطة آلات النفخ الموسيقية
نصائح مهمة حول التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا
العراق: 3 وفيات و2875 إصابة جديدة بكورونا
فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
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عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
عدسة الوكيل ترصد أجواء وتحضيرات عيد الأضحى المبارك
منوعات وغرائب
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لحظة سقوط منطاد في مصر يحمل قرابة 30 راكباً
دراسة تكشف ما يؤدي ليقظة الدماغ أكثر من 100 مرة خلال النوم !
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فيديو ينال الآف المشاهدات .. شجار بين حيواني كنغر في استراليا
ملاعب
ملاعب
أمريكا وكندا ،، صراع ناري للوصول للكأس الذهبية
فريدي إبراهيم يحلق بالصقور نحو ربع نهائي كأس اسيا
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تقدموا وتراجعنا ،، أين بطل العرب عن الإنجازات القارية والعالمية ؟!
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية