أهم المباريات القوية خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - تٌلعب عدداً من المباريات الهامة والحاسمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.



وتالياً أهم المباريات التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك:



التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

3 رمضان

25 مارس 2023

المغرب x البرازيل

مباراة ودية





6 رمضان

28 مارس 2023

مالاوي x مصر

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية



10 رمضان

1 أبريل 2023

مانشستر سيتي x ليفربول

الدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ x بروسيا دورتموند

الدوري الألماني

الأهلي المصري x الهلال السوداني

دوري أبطال إفريقيا



11 رمضان

2 أبريل 2023

نابولي x ميلان

الدوري الإيطالي



13 رمضان

4 أبريل 2023

تشيلسي x ليفربول

الدوري الإنجليزي



14 رمضان

5 أبريل 2023

برشلونة x ريال مدريد

إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



18 رمضان

9 أبريل 2023

ليفربول x أرسنال

الدوري الإنجليزي



20 رمضان

11 أبريل 2023

مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ

بنفيكا x انتر

دوري أبطال أوروبا



21 رمضان

12 أبريل 2023

ريال مدريد x تشيلسي

ميلان x نابولي

دوري أبطال أوروبا



22 رمضان

13 أبريل 2023

مانشستر يونايتد x إشبيلية

الدوري الأوروبي



27 رمضان

18 أبريل 2023

الهلال x النصر

الدوري السعودي

تشيلسي x ريال مدريد

نابولي x ميلان

دوري أبطال أوروبا



28 رمضان

19 أبريل 2023

بايرن ميونيخ x مانشستر سيتي

انتر ميلان x بنفيكا

دوري أبطال أوروبا



29 رمضان

20 أبريل 2023

إشبيلية x مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

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