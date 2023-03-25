أهم المباريات القوية خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - تٌلعب عدداً من المباريات الهامة والحاسمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.
وتالياً أهم المباريات التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك:
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
3 رمضان
25 مارس 2023
المغرب x البرازيل
مباراة ودية
6 رمضان
28 مارس 2023
مالاوي x مصر
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
10 رمضان
1 أبريل 2023
مانشستر سيتي x ليفربول
الدوري الإنجليزي
بايرن ميونخ x بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
الأهلي المصري x الهلال السوداني
دوري أبطال إفريقيا
11 رمضان
2 أبريل 2023
نابولي x ميلان
الدوري الإيطالي
13 رمضان
4 أبريل 2023
تشيلسي x ليفربول
الدوري الإنجليزي
14 رمضان
5 أبريل 2023
برشلونة x ريال مدريد
إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
18 رمضان
9 أبريل 2023
ليفربول x أرسنال
الدوري الإنجليزي
20 رمضان
11 أبريل 2023
مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ
بنفيكا x انتر
دوري أبطال أوروبا
21 رمضان
12 أبريل 2023
ريال مدريد x تشيلسي
ميلان x نابولي
دوري أبطال أوروبا
22 رمضان
13 أبريل 2023
مانشستر يونايتد x إشبيلية
الدوري الأوروبي
27 رمضان
18 أبريل 2023
الهلال x النصر
الدوري السعودي
تشيلسي x ريال مدريد
نابولي x ميلان
دوري أبطال أوروبا
28 رمضان
19 أبريل 2023
بايرن ميونيخ x مانشستر سيتي
انتر ميلان x بنفيكا
دوري أبطال أوروبا
29 رمضان
20 أبريل 2023
إشبيلية x مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة