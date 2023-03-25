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السبت، 25-03-2023 12:53 م

أهم المباريات القوية خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري -  تٌلعب عدداً من المباريات الهامة والحاسمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.

وتالياً أهم المباريات التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك:

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
3 رمضان
25 مارس 2023
المغرب x البرازيل
مباراة ودية


6 رمضان
28 مارس 2023
مالاوي x مصر
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

10 رمضان 
1 أبريل 2023
مانشستر سيتي x ليفربول
الدوري الإنجليزي 
بايرن ميونخ x بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
الأهلي المصري x الهلال السوداني
دوري أبطال إفريقيا

11 رمضان 
2 أبريل 2023
نابولي x ميلان
الدوري الإيطالي

13 رمضان
4 أبريل 2023
تشيلسي x ليفربول
الدوري الإنجليزي

14 رمضان 
5 أبريل 2023
برشلونة x ريال مدريد
إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

18 رمضان 
9 أبريل 2023
ليفربول x أرسنال 
الدوري الإنجليزي

20 رمضان
11 أبريل 2023 
مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ
بنفيكا x انتر
دوري أبطال أوروبا

21 رمضان
12 أبريل 2023 
ريال مدريد x تشيلسي 
ميلان x نابولي
دوري أبطال أوروبا

22 رمضان 
13 أبريل 2023 
مانشستر يونايتد x إشبيلية
الدوري الأوروبي

27 رمضان 
18 أبريل 2023 
الهلال x النصر
الدوري السعودي 
تشيلسي x ريال مدريد
نابولي x ميلان 
دوري أبطال أوروبا

28 رمضان 
19 أبريل 2023 
بايرن ميونيخ x مانشستر سيتي 
انتر ميلان x بنفيكا
دوري أبطال أوروبا

29 رمضان 
20 أبريل 2023 
إشبيلية x مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي

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