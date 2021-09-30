الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الذهب يرتفع في ظل أداء مضطرب

الكيلاني: استمرار تعامل الصيدليات مع منظومة حكيم

الطاقة تعلن عن تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر القادم

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد التمور الأردنية في الأغوار الوسطى

نقابة الأطباء تعلن عن وظائف

وزارة التعليم العالي: إطلاق برنامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الامن يكشف تفاصيل حول قيام شخص بخلع ملابسه في الشارع العام

الخميس، 30-09-2021 01:30 م

أهم 5 أرقام بالدوري الأردني للمحترفين

60a17d6a40bb3


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .اضافة اعلان


 
وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة: 

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "40" نقطة، ويلاحقه الوحدات بـ "39" نقطة و السلط ثالثا بـ "35" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "30" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حقق فريقا الوحدات والرمثا الفوز بـ "12" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

السلط وشباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "8" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.

3/ الهزائم :


خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات،فيما خسر فريق البقعة "16" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "268" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "36" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريق الرمثا إلا "11" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "45" هدف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

صراع الهدافين يشتعل قبل انطلاق الجولة 19

جمهور الرمثا

شاهد الفيديو : الجماهير تغني لنادي الرمثا في مهرجان جرش

8202031115522331119757

محمود عابدين مستمر مع الوحدات

أحمد-الرياحي

الرياحي يتأهل رفقة القادسية لنهائي كأس أمير الكويت

75424626_699602693883772_755755854292058112_n

فريق بهاء فيصل يخسر بالـ 7 ،، وتعثر البخيت ونيبوشا بالدوري القطري

183927415_104804005119006_5334201331652509384_n

حقيقة انتقال نجم الوحدات للدوري السعودي

أخبار متعلقة
178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

صراع الهدافين يشتعل قبل انطلاق الجولة 19

178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

تعرف على أرقام الهدافين بالنسخة الحالية من دوري المحترفين

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

يزن النعيمات ورونالد وانجا يتفوقان على نجوم الفيصلي والوحدات

188262811_112448081021265_5537728912228164723_n

سوني سعد يتألق رفقة لبنان في التصفيات ،، فلماذا يغيب عن الوحدات !؟

183927415_104804005119006_5334201331652509384_n

لغة الأرقام في دوري المحترفين ،، الوحدات الأفضل

10202011101258711483871

بعد كرة الطائرة والسلة ،، ألعاب رياضية جديدة في نادي الوحدات