أهم 5 أرقام بالدوري الأردني للمحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "40" نقطة، ويلاحقه الوحدات بـ "39" نقطة و السلط ثالثا بـ "35" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "30" نقطة.2/ الانتصارات :حقق فريقا الوحدات والرمثا الفوز بـ "12" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :السلط وشباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "8" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.3/ الهزائم :خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات،فيما خسر فريق البقعة "16" مباراة حتى الآن .4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "268" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "36" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق الرمثا إلا "11" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "45" هدف.