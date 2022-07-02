أوراق العقبة المتوقعة أمام الفيصلي بدوري المحترفين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سيشهد ملعب تطوير العقبة قمة نارية عندما يحل الفيصلي ضيفا على شباب العقبة، في المباراة الختامية للجولة الثامنة من دوري المحترفين، والتي ستنطلق عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت .





ويبحث شباب العقبة عن مواصلة النتائج الإيجابية ودخول المربع الذهبي، متسلحا بجماهيره التي ستملأ نصف مدرجات الملعب، بعد منح الفيصلي النصف الآخر، علما أنه يأتي سابعا على سلم الترتيب بـ 11 نقطة، مع الإشارة بأنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال اسيا .









وإليكم التشكيل المتوقع لشباب العقبة :



حماد الأسمر



أنس أبو طعيمة - ياسر الرواشدة - أحمد أبو حلاوة - أنس البدوي



عمر سريوة - كريستيان - غيث المدادحة - يزن شوكت - محيسن أبو جبلة



أسامة عقار

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المصدر : ملاعب