أوزبكستان تزعج الكبار في كأس آسيا 2023

الوكيل الإخباري - فرض منتخب أوزبكستان نفسه بقوة على المستوى القاري رغم حداثة عهده وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة الـ 18 من كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير إلى 10 شباط/فبراير 2024.



يستعد المنتخب الأوزبكي لمشاركته الثامنة في كأس الأمم الآسيوية، حيث سجل حضوره الأولى في النسخة 11 التي أقيمت عام 1996 بالإمارات، وذلك بعد انفصاله عن الاتحاد السوفييتي، وفاز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في عام 1994.



خرج الفريق الملقب بـ "الذئاب" مبكرا من دور المجموعات في أول مشاركتين، ولكن بعدها عرف الطريق جيدا إلى الأدوار الإقصائية بتأهله 3 مرات لدور الثمانية في 2004 و2007 و2015، بينما ودع من دور الـ16 في النسخة الماضية 2019 بالإمارات.



بينما كان أفضل إنجاز للمنتخب الأوزبكي احتلاله المركز الرابع في النسخة التي أقيمت عام 2011 في قطر، ويحلم بتكرار هذه الذكرى التاريخية مجددا في ملاعب قطر بعد 13 عاما من أفضل إنجازاته.



إجمالا لعب المنتخب الأوزبكي 28 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس أمم آسيا، فاز 13 مرة مقابل 4 تعادلات وخسر 11 مرة، وسجل 42 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.



سيلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا "أستراليا وسوريا والهند"، وتأهل للنهائيات بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات محققا العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات أمام تايلاند والمالديف وسريلانكا، وسجل 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة.



يبدأ الذئاب مشوارهم في المجموعة الثانية للنهائيات بمواجهة سوريا يوم 13 كانون الثاني/يناير على ملعب جاسم بن حمد، وبعدها بـ5 أيام يواجه منتخب الهند في الجولة الثانية على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه أستراليا يوم 23 من نفس الشهر على استاد الجنوب.



قبل انطلاق المونديال الآسيوي يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز 68 عالميا والتاسع آسيويا بالتصنيف الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بينما كان أفضل تصنيف له الوصول للمركز 45 في مناسبتين الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والثانية في كانون الثاني/يناير 2007، بينما كان الأقل تراجعه للمركز 119 في تشرين الثاني/نوفمبر 1996



تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أوزبكستان 32.55 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية، ويلمع في صفوف منتخب أوزبكستان، قائده إلدور شوموردوف، مهاجم كالياري والهداف التاريخي الذي سجل 38 هدفا في 69 مباراة دولية.



ويبرز أيضا جلال الدين ماشاريبوف، لاعب وسط بانسرياكوس اليوناني الحالي والنصر السعودي السابق، الذي سجل 10 أهداف في 54 مباراة دولية، وكذلك أوتابيك شوكوروف، لاعب فاتح قرا جمرك التركي الذي سجل 7 أهداف في 61 مباراة دولية.

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يتمتع منتخب أوزبكستان باستقرار فني تحت قيادة المدرب السلوفيني سريكو كاتانيتش (60 عاما) الذي تولى المسؤولية في آب/أغسطس 2021، قاد خلالها الفريق في 26 مباراة، فاز في 16 مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.



سجل الفريق تحت قيادة كاتانيتش 54 هدفا مقابل 25 هدفا في مرماه، ويملك المدرب السلوفيني خبرة بالكرة الآسيوية بفضل عمله عامين مع منتخب سوريا و3 أعوام مع منتخب العراق.



على المستوى التاريخي، انضم الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لعضوية الاتحاد الآسيوي في 1993 ولعضوية الاتحاد الدولي "فيفا" في العام التالي 1994.



ويبقى سيرفر دجباروف أكثر اللاعبين ارتداء لقميص أوزبكستان في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 25 هدفا في مسيرة امتدت خلال الفترة بين عامي 2002 و2017.

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