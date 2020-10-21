أوزيل إلى النصر.. هل تنفجر قنبلة الميركاتو بعد قرار أرسنال الصادم !

الوكيل الإخباري _ تجددت حظوظ نادي النصر في حسم أهم الصفقات التي يقاتل للظفر بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال.



وكان النصر قد تقدم بعرض مغري إلى النجم الألماني للظفر بخدماته في الميركاتو، لتدعيم مركز صناعة اللعب، خاصة بعد رحيل البرازيلي جوليانو.



وكشفت تقارير إنجليزية، عن موافقة أرسنال على رحيل أوزيل إلى النصر، خاصة في ظل خروجه من حسابات أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني.



وجاء رفض أوزيل للعرض السعودي، ليجبر أرسنال على الاستعانة به في المباريات، إلا أن خروجه رسميا من قائمة النادي للدوري الأوروبي جدد آمال النصر في التعاقد معه.





وبات النجم الألماني خارج الحساب ولن يلعب أي مباريات مع أرسنال، حتى يناير المقبل على الأقل، وهو ما يعزز حظوظ النصر، لإقناعه بالموافقة على الرحيل عن فريقه الإنجليزي، خاصة بعد أن تم إغلاق باب القيد في أوروبا، ولن يتمكن من الرحيل إلى أي ناد آخر.



المصدر : ملاعب

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