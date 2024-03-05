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الثلاثاء، 05-03-2024 02:22 م

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

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الوكيل الإخباري - استعاد أوساسونا نغمة الانتصارات في الليجا، بفوزه الصعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) الاثنين، في ختام الجولة الـ27.

ويدين أوساسونا بالفضل في الفوز، الذي تحقق على ملعبه (إل سادار)، للمهاجم الدولي الكرواتي، أنتي بوديمير، الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

وبانتصاره الثالث في آخر 5 جولات، والعاشر هذا الموسم، يعود فريق مدينة بامبلونا لسكة الانتصارات، بعد التعادل في الجولة الماضية (1-1) خارج قواعده أمام لاس بالماس، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة يأتي بها عاشرا (منتصف الجدول).

بينما واصل الفريق الباسكي مسلسل نزيف النقاط في الليجا، في آخر 5 جولات (خسارتان وتعادل)، وتحديدا منذ فوزه بثلاثية نظيفة في عقر دار متذيل الترتيب، ألميريا، ضمن الجولة الـ22 في يناير/كانون ثان الماضي.

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وتوقف رصيد ألافيس عند 29 نقطة، في المرتبة الـ13

 

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