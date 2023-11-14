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الثلاثاء، 14-11-2023 03:06 م

أوسيمين: عرض الهلال كان جنونيا.. كلما رفضت زادت الأموال

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الوكيل الإخباري - اعترف فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، أنه فضل البقاء في إيطاليا، رغم تلقيه عرضا جنونيا من الهلال السعودي، إلا أن اللاعب النيجيري رفض فكرة مغادرة نادي الجنوب الإيطالي.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن النادي السعودي عرض عقدا مدته 3 سنوات بقيمة 45 مليون يورو في الموسم الواحد أو عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 50 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم النيجيري.

وتقدم الهلال بالفعل بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

وكشف أوسيمين عن كواليس رفضه الانضمام لصفوف الهلال، مع (The Obi One Podcast) قائلا: "عرض الهلال السعودي كان جنونيا.. كلما قلت لا رفعوا عرضهم المالي".

وأضاف النجم النيجيري: "لقد كان الأمر حرفيا مثل (واو الأمر لا يصدق)، كان سيغير حياتي ولم يستسلموا أبدا!".

وتابع اللاعب صاحب الـ24 عاما: "لأكون صادقا، لم أفكر أبدا في الرحيل عن نابولي خلال الصيف الماضي، وخاصة مع رغبة نابولي في الحفاظ على خدماتي، لكن عندما جاء عرض الهلال كان كبيرا حقا وكان من الصعب رفضه، في النهاية تحدثت مع الرئيس وقررت البقاء".

ويملك المهاجم النيجيري، الذي انضم إلى نادي الجنوب الإيطالي، في صيف عام 2020، قادما من ليل الفرنسي مقابل 75 مليون يورو، ويملك عقدا مع فريقه ينتهي بعد عامين في 30 يونيو 2025.

وسجل الدولي النيجيري أوسيمين 6 أهداف وصنع واحدا مع نابولي خلال الموسم الحالي في كل البطولات.

كما لعب أوسيمين بقميص نابولي 111 مباراة، أحرز خلالها 65 هدفا وصنع 15.

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