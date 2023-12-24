أوسيمين يعاني في ليلة التجديد

الوكيل الإخباري - عاش النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ليلة سيئة خلال مواجهة روما، مساء السبت، بختام الجولة 17 من الدوري الإيطالي.



وأعلن نابولي صباحا تمديد عقد أوسيمين، ليبقى مع الفريق حتى صيف 2026، وفي نهاية اليوم تلقى بطاقة حمراء.



وحصل أوسيمين على بطاقة صفراء بالدقيقة 73، وبعد 13 دقيقة نال الثانية فطرد، بعد تدخل على ستيفان الشعراوي.



وبدا هداف نابولي غاضبا للغاية من قرار الطرد، حيث توجه للشعراوي مطالبا إياه بالاعتراف بأنه حاول التحايل على الحكم، وهو ما لم يفعله لاعب روما.



من ناحية أخرى، مر نابولي بليلة كارثية، فقبل خروج أوسيمين، كان "البارتينوبي" يلعب ب10 لاعبين بعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها ماتيو بوليتانو، نتيجة محاولته ركل زاليفسكي لاعب روما.



وسقط نابولي في معقل الذئاب بنتيجة (2-0) ليواصل نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه والتر ماتزاري .

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