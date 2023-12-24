الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

وزيرة النقل: 65% من مستوردات الأردن تأتي عبر البحر الأحمر

انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

جيش الاحتلال يصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب

2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

الأحد، 24-12-2023 03:07 م

أوسيمين يعاني في ليلة التجديد

1220232491043556848151


الوكيل الإخباري - عاش النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ليلة سيئة خلال مواجهة روما، مساء السبت، بختام الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وأعلن نابولي صباحا تمديد عقد أوسيمين، ليبقى مع الفريق حتى صيف 2026، وفي نهاية اليوم تلقى بطاقة حمراء.

وحصل أوسيمين على بطاقة صفراء بالدقيقة 73، وبعد 13 دقيقة نال الثانية فطرد، بعد تدخل على ستيفان الشعراوي.

وبدا هداف نابولي غاضبا للغاية من قرار الطرد، حيث توجه للشعراوي مطالبا إياه بالاعتراف بأنه حاول التحايل على الحكم، وهو ما لم يفعله لاعب روما.

من ناحية أخرى، مر نابولي بليلة كارثية، فقبل خروج أوسيمين، كان "البارتينوبي" يلعب ب10 لاعبين بعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها ماتيو بوليتانو، نتيجة محاولته ركل زاليفسكي لاعب روما.

وسقط نابولي في معقل الذئاب بنتيجة (2-0) ليواصل نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه والتر ماتزاري .

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202324104544906484933

نيمار يعلق على حادث مأساوي في البرازيل

12202324104316858334926

ساليبا: بالطبع ليفربول يستحق ركلة جزاء

12202324103414796625812

رصاصة ريال مدريد ترعب برشلونة

12202324102920530532627

صدمة.. اشتباه في إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي

1220232493116458540317

أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية بعشرة لاعبين

1220232492526298158335

مورينيو يشتبك مع نجم نابولي ويطالبه بالاحترام

أخبار متعلقة
1220231616922539197021

نابولي يقابل كالياري بالدوري الإيطالي

12202316103920666172517

أليجري يشيد بالتحكيم رغم تعثر يوفنتوس

1220231193154894857404 (1)

بولونيا ينضم لكبار الدوري الإيطالي

112023267435892516095

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الإيطالي