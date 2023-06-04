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الأحد، 04-06-2023 04:43 م

أولد ترافورد يفتح ذراعيه لأمرابط

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد وجه أنظاره صوب هدف برشلونة الرئيسي الدولي المغربي سفيان أمرابط من أجل التعاقد معه خلال انتقالات يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة: "مانشستر يونايتد مهنم بقوة بهدف برشلونة سفيان أمرابط".

وتابعت: "يسعى نادي برشلونة إلى سد ثغرة سيرجيو بوسكيتس الراحل عن الفريق، لذلك يحاول جاهداً التوقيع مع لاعب ارتكاز قوي، غير أن قواعد اللعب النظيف تعيق بطل الدوري الإسباني في التحرك جدياً لإتمام الصفقات".

وذكرت سبورت أن عقد أمرابط مع فيورنتينا ينتهي في يونيو 2024، وهناك العديد من الأندية التي اتخذت خطوات للحصول على خدمات لاعب خط الوسط. أبرزهم مانشستر يونايتد، الجاد في سعيه وراء المغربي.

مشيبرة إلى أن عملاق "البريميير ليغ" كثف من اتصالاته في الساعات القليلة الماضية، من أجل الظفر بالدولي المغربي وجلبه للعب في أولد ترافورد.

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