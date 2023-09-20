الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 05:03 م

أول إقالة في الدوري الإيطالي.. إمبولي ينهي مهام مدربه زانيتي

9202320164010982312135


الوكيل الإخباري -  بات باولو زانيتي أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه إمبولي الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة الأحد في المرحلة الرابعة.

وقال النادي الإيطالي في بيان "يعلن إمبولي بأنه سحب مهمة تدريب الفريق الأول من باولو زانيتي ومساعديه نيكولا بياتي وفابيو ترنتين".

وبعد قرار الإقالة بقليل، كشف إمبولي عن مدربه الجديد-القديم وهو أوريليو أندرياتسولي (69 عاما)، الذي ارتبط بالفريق "حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي" بحسب بيان النادي.

وكان زانيتي استلم تدريب إمبولي في يونيو 2022 ونجح في تحاشي هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.

بيد أن إمبولي حقق بداية كارثية في الموسم الحالي بخسارته مبارياته الأربع حتى الآن ومنيت شباكه بـ12 هدفا من دون أن يسجل أي هدف.

في المقابل، سبق لأندرياتسولي أن أشرف على تدريب إمبولي 3 مرات في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202320165422479034160

جوارديولا يختار أفضل لاعب وسط في العالم

9202320151149579408565

الأسبوع السادس من الدوري ينطلق الخميس

920232015619245439729

تكهنات جديدة حول رحيل ميسي عن سان جيرمان

9202320142053779608110

رسميا.. برشلونة يجدد عقد جوهرته

9202320133947247314573

باستخدام الذكاء الصناعي.. محمد صلاح يظهر في شوارع مصر (فيديو)

9202320133238733506149

شيرار ينصح ليفربول بشأن مستقبل صلاح

أخبار متعلقة
920231792737320587767

إنتر يكتسح ميلان في ديربي الغضب

92023394312880152097

الوحش هالاند يكتسح فولهام

92023394020877473868

بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

920232132039881865995

الإعلان عن مواعيد مواجهات ريال مدريد في التشامبيونزليج

920232131651922139403 (1)

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

8202331163521739068263

الركراكي يكشف كواليس لقائه بـ لامين يامال لتمثيل المغرب