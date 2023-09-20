أول إقالة في الدوري الإيطالي.. إمبولي ينهي مهام مدربه زانيتي

الوكيل الإخباري - بات باولو زانيتي أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه إمبولي الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة الأحد في المرحلة الرابعة.



وقال النادي الإيطالي في بيان "يعلن إمبولي بأنه سحب مهمة تدريب الفريق الأول من باولو زانيتي ومساعديه نيكولا بياتي وفابيو ترنتين".



وبعد قرار الإقالة بقليل، كشف إمبولي عن مدربه الجديد-القديم وهو أوريليو أندرياتسولي (69 عاما)، الذي ارتبط بالفريق "حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي" بحسب بيان النادي.



وكان زانيتي استلم تدريب إمبولي في يونيو 2022 ونجح في تحاشي هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.



بيد أن إمبولي حقق بداية كارثية في الموسم الحالي بخسارته مبارياته الأربع حتى الآن ومنيت شباكه بـ12 هدفا من دون أن يسجل أي هدف.



في المقابل، سبق لأندرياتسولي أن أشرف على تدريب إمبولي 3 مرات في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022.

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