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الأحد، 04-06-2023 04:24 م

أول تحرك من ريال مدريد لحسم صفقة كين

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الوكيل الإخباري - تحرك نادي ريال مدريد سريعا، من أجل التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن الميرنجي في بيان رسمي اليوم، رحيل هدافه كريم بنزيما، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في سانتياجو بيرنابيو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال أجرى الاتصال الأول مع ممثلي كين وتوتنهام بشأن الصفقة المحتملة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كين مستعد لبدء تجربة جديدة في الليجا، وفكرة اللعب لريال مدريد تحفزه بشكل استثنائي.

وأوضحت أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، ليس مفاوضًا سهلًا، وأظهر ذلك للميرنجي في صفقتي لوكا مودريتش وجاريث بيل.

ولم يكن ريال مدريد يرغب في التعامل مع توتنهام بسبب هذا الأمر، لكن تغيرت الظروف الآن، ولم يعد وصول كين مستحيلا.

وختمت: "ليفي مستعد للتوصل إلى اتفاق، طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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