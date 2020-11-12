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الخميس، 12-11-2020 12:40 م

أول تحرك من سان جيرمان لضم ميسي مجانا

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الوكيل الإخباري _ فجرت شبكة "ESPN" الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها تفاصيل جديدة بشأن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.

وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تواصل مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني.
ووفقا للمصدر، فإن إدارة الفريق الفرنسي تود بدء مفاوضات في يناير المقبل للتعاقد مع ميسي. 

وينتهي عقد "البرغوث" مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض مع أي فريق يريده مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ميسي البالغ عمره 33 عاما، حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل عن برشلونة لكنه فشل في ذلك، بسبب تعنت مجلس إدارة "البارسا"، الذي طالب بدفع الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" البالغ 700 مليون يورو مقابل السماح له بمغادرة ملعب "كامب نو".

وشارك الدولي الأرجنتيني في سبع مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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المصدر : ملاعب 

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